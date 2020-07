Aż 16 przypadków zakażeń COVID-19 wykryto w zespole Dynama Brześć, grającego w najwyższej lidze białoruskiej, informują media na Ukrainie. Jednym z tych zawodników jest znany z polskich boisk Sergiej Kriwiec.

Media podały, że 16 osób z zespołu jest zakażonych koronawirusem. To trzej Ukraińcy: Artiom Milewski, Jewhen Chaczeridi i Aleksandr Nojok, z których ten ostatni wylądował w szpitalu.

W sumie zakażonych COVID-19 ma być 11 piłkarzy. Oprócz trójki wymienionych to: Denis Łaptiew, Wsiewołod Sadowski, Makysm Witus, Kiriłł Pieczenin, Michaił Gardejczuk, Roman Juzepczuk, Sergiej Ignatowicz i Kriwiec.



Poinformowała o tym białoruska "Tribuna", powołując się na anonimowe źródło, ale klub nie ujawnił nazwisk zainfekowanych.



Wykryto jeszcze pięć przypadków wśród personelu.



Według źródła "Tribuny" trzech zawodników: Nojok, Juzepczuk i Ignatowicz są w szpitalu.



Milewski nie potwierdził oficjalnie faktu zakażenia, ale na portalu społecznościowym napisał, że wyjeżdża na 14-dniową izolację.



Białoruś była krajem, w którym nie zamknięto ligi, a kibice mogli cały czas obserwować mecze z trybun.



Kriwiec w polskiej Ekstraklasie grał dla: Lecha Poznań, Wisły Płock i Arki Gdynia.

Dynamo zajmuje piąte miejsce w tabeli, w następnym spotkaniu ma podejmować u siebie FK Słuck - 10 lipca.

