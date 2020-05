FC Seul przeprosił kibiców i media za umieszczenie na trybunach erotycznych lalek. W 2. kolejce ligi koreańskiej stołeczny zespół wygrał na własnym stadionie z Gwangju 1-0, ale największą uwagę skupiły manekiny, które zostały posadzone na pustych siedzeniach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna Rosjanka zawiesiła karierę. Wywołała zachwyt i skandal. Wideo INTERIA.TV

W oficjalnym komunikacie władze FC Seul przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły: "To nie były lalki erotyczne, a manekiny. Miały za zadanie udawać kibiców, których nie mogło być dzisiaj z nami".

Reklama

Liga koreańska jest jedną z niewielu na świecie, która rozgrywa mecze. Z powodu pandemii koronawirusa większość rozgrywek jest zawieszona, a po ich wznowieniu kibice nie wrócą na razie na stadiony. Tak jest chociażby w Niemczech, gdzie w weekend ruszyła ponownie Bundesliga.



By tę pustkę zapełnić FC Seul postanowił umieścić na siedziskach lalki. "To miał być element humorystyczny, który miał trochę ożywić puste trybuny. A firma, która była odpowiedzialna za dostarczenie manekinów wielokrotnie nas zapewniała, że nie są to zabawki erotyczne" - napisano w komunikacie.



Klub jednak nie odniósł się do zarzutów, czemu większość lalek była kobietami i czemu została wybrana firma, która produkuje akcesoria erotyczne.



W Korei Południowej odnotowano dotychczas ok. 11 tys. przypadków zachorowań na koronawirusa i stwierdzono 263 zgony. Na całym świecie jest ok. 4,8 mln osób zakażonych, a ponad 316 tys. zmarło.

Zdjęcie Lalki miały udawać kibiców / EastNews / East News