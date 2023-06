Koreańscy piłkarze nagle stali się młodsi. Wszystko przez jeden dokument

W Korei Południowej doszło do prawdziwej rewolucji. Parlament przyjął ustawę znoszącą tradycyjną metodę określenia wieku. Zgodnie z nią - do liczby lat włączało się także okres ciąży (zaokrąglony do pełnego roku). Ta zasada sprawiała, że Koreańczycy, przebywając w ojczyźnie, byli o rok starsi niż poza jej granicami. To samo tyczyło się piłkarzy. Teraz wiek Hueng-min Sona, Kim Min-jae i spółki w końcu został ujednolicony.