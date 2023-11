"Kopciuszek" zaskoczył w el. Euro. Czegoś takiego nie widziano od dawna

Piątkowa odsłona zmagań w ramach eliminacji do Euro 2024 rozpoczęła się od spotkania Kazachstanu z San Marino. Na pewno nie dziwi fakt, że zwyciężyli tu Kazachowie, dziwi za to, że drużyna przyjezdna... zdobyła bramkę i jest to już drugi mecz z rzędu, w którym udała jej się ta sztuka. Czegoś takiego zaś w świecie futbolu nie widziano od wielu lat...