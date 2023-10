Ogromnego pecha do kontuzji ma Neymar . Uważany przez lata za jednego z najlepszych zawodników globu piłkarz regularnie w niemal każdym sezonie traci część meczów z powodu urazów i nie inaczej będzie w najbliższym czasie. W ubiegłej kampanii Brazylijczyk opuścił aż 15 spotkań.

Latem gwiazdor przeniósł się do Al Hilal , a klub z Arabii Saudyjskiej również musiał czekać na jego debiut, który przesuwał się w czasie z powodu problemów zdrowotnych. Ten przypadł na połowę września. Dla nowej drużyny Neymar zdążył rozegrać pięć spotkań. W najbliższych miesiącach nie poprawi tego wyniku.

W nocy z wtorku na środę Brazylia mierzyła się z Urugwajem w eliminacjach do Mistrzostw Świata strefy CONMEBOL. W doliczonym czasie pierwszej połowy po ataku Nicolasa de la Cruza skrzydłowy upadł na murawę na tyle niefortunnie, że doznał bardzo poważnej kontuzji. Z boiska zabrany został przez służby medyczne na noszach . Jak się okazuje, zawodnik zerwał więzadło krzyżowe i uszkodził łękotkę . Czas absencji szacuje się nawet na dziewięć miesięcy.

FIFA straci miliony na kontuzji Neymara

Jedynym pocieszeniem dla Al Hilal w tej sytuacji jest fakt, że klub otrzyma spore odszkodowanie ze strony FIFA. Organizacja zobligowana jest do wypłacenia go w przypadku, gdy piłkarz podczas zgrupowania kadry dozna poważnej kontuzji. Kwalifikują się do tego urazy, których leczenie zajmie przynajmniej 28 dni.