Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. W piątek rano napłynęły z niego złe wieści - na godziny przed meczem eliminacji mistrzostw Europy 2027 z Czarnogórą kontuzji doznał bramkarz Sławomir Abramowicz. Musiał opuścić zespół.

- Niewykluczone, że Sławek wypadnie na kilka ładnych tygodni. Udał się na badania, ma uraz więzadłowy w łokciu - mówił na kanale youtube'owym Meczyków rzecznik młodzieżówki Szymon Tomasik.

Pierwsze diagnozy jeszcze przed badaniem mówią o nawet 6-8 tygodniach przerwy. Niewykluczone, że Sławka czeka operacja

O 18:00 kadra Jerzego Brzęczka rozpoczęła starcie ze wspomnianą Czarnogórą. Między słupkami wystąpił Marcel Łubik z Górnika Zabrze. Na trybunach katowickiego stadionu obecni byli Jan Urban i Robert Lewandowski. Młodzi "Biało-Czerwoni" wygrali 2:0 po golach Antoniego Kozubala i Oskara Pietuszewskiego. Tym samym w dalszym ciągu mają na koncie komplet punktów, również 9 oczek po 3 kolejkach mają Włochy.

Zmiana na zgrupowaniu kadry U-21. Kikolski wchodzi do akcji

Kilkanaście minut przed 23:00 Polski Związek Piłki Nożnej poinformował na profilu Łączy nas Piłka, że Brzęczek zdecydował się na awaryjne powołanie Macieja Kikolskiego z Widzewa Łódź właśnie za kontuzjowanego Abramowicza.

Rozwiń

Przed naszą młodzieżówką wyjazdowa potyczka ze Szwecją (wtorek 14 października, godz. 18:00). Odbędzie się na ponad 7-tysięcznym Stadsparksvallen w Jönköping.

Polsat Sport Polsat Sport

Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21 Jarek Praszkiewicz PAP

Jerzy Brzęczek Michal Dubiel/REPORTER East News

Zbigniew Boniek i Jerzy Brzęczek Piotr Molecki East News