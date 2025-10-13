Ewa Pajor niedzielny mecz przeciwko Atletico Madryt zapamięta na długo. Polka w drugiej połowie zeszła z boiska ze łzami w oczach. Klub po kilku godzinach wydał tylko lakoniczny komunikat ws. zdrowia Polki. Z kolei kataloński Esport3 podawał, że według ich informacji "prawdopodobnie doszło do zerwania więzadła". - Ten uraz uniemożliwiłby jej grę w najbliższych 9-12 miesiącach" - wróżyły hiszpańskie media, ale ta wiadomość niczego konkretnego nie wnosiła, bo i tak rezonans magnetyczny był zaplanowany na poniedziałek. Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu FC Barcelony.

Zaskakujące doniesienia ws. Pajor. Jest na liście Niny Patalon

Tymczasem selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon ogłosiła listę zawodniczek powołanych na najbliższe zgrupowanie. Wśród powołanych znalazła się Pajor. Czy to oznacza, że napastniczka Barcelony jest w lepszym stanie niż można byłoby przypuszczać?

- Trochę życzeniowa ta lista - piszą internauci, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Wszystko będzie jasne, gdy pojawią się oficjalne wyniki badań Pajor.

Jeśli złe wieści w sprawie jej zdrowia się potwierdzą to z pewnością Nina Patalon będzie musiała dokonać korekt w składzie na zgrupowanie i mecze towarzyskie z Holandią i Walią, które odbędą się pod koniec października.

