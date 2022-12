Kontrowersyjna sytuacja z udziałem Krychowiaka. Komentuje to świat(WIDEO)

Grzegorz Krychowiak fatalnie potraktowany przez rywala

32-latek szybko zasłonił głowę i wyglądał, jakby mocno odczuł to starcie, co jednak nie zrobiło wrażenia na Hiszpanie, który zamiast zatrzymać grę i zapytać rywala o stan jego zdrowia, to ostentacyjnie kopnął piłkę o leżącego Krychowiaka tak, by ta opuściła boisko. Dopiero kiedy zobaczył, że sytuacją zainteresował się arbiter główny, to podszedł do Polaka i poklepał go po karku. Ostatecznie Velez nie obejrzał nawet żółtej kartki.