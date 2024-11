Kontrowersje wokół Złotej Piłki, UEFA ostro reaguje. Sprawa może trafić do sądu

Vinicius wściekły na UEFA po gali Złotej Piłki

Jeszcze nawet w dniu paryskiej gali wydawało się pewne, że to Vinicius zgarnie Złotą Piłkę za miniony sezon. Chociaż "Królewscy" w sobotę przegrali z FC Barceloną aż 0:4, w niedzielę Brazylijczyk urządził imprezę, szykując się do jednej z najważniejszych chwil w karierze. W poniedziałek gwiazdor dowiedział się jednak, iż nagroda trafi w ręce Rodriego. Wówczas Florentino Perez zareagował niezwykle ostro. Nikt z klubu nie wybrał się do stolicy Francji w ramach bojkotu - i to pomimo że "Królewskich" wybrano najlepszą drużyną minionych miesięcy, a Carlo Ancelottiego najlepszym trenerem.