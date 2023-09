Kontrowersje w hicie Ekstraklasy. Karny i czerwona kartka po interwencji VAR

Sędziowie mocno zostali skrytykowani za swoją decyzję, choć ta była prawidłowa. Dośrodkowaną z bocznego sektora boiska piłkę próbował wybić Radovan Pankov. Zrobił on to na tyle nieudolnie, że piłka tuż przed nim skozłowała, a Serb zamachnął się nogą tuż obok niej. Futbolówka odbita od murawy, niespodziewanie trafiła w rękę Pankova, który tym samym zatrzymał dośrodkowanie. Analizując dostępne powtórki widać, że ręka zawodnika Legii jest ułożona w naturalny sposób i nie odstaje znacząco od obrysu ciała. Widoczny jest ruch ręki do piłki, lecz wynika on z faktu, że zawodnik przyciągał rękę do swojego obrysu ciała. Zgodnie z sędziowskimi interpretacjami, tego typu zdarzenia nie kwalifikują się jako przewinienie.