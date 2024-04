Kontrowersje dotyczące rekordu Polski. Ruch swoje, a PZPN swoje

W trakcie spotkania spiker ogłosił i pokazano na telebimie, że na trybunach jest 50087 osób, w tym około 19 tysięcy fanów Widzewa. To rekord Polski pod względem frekwencji w XXI wieku na meczu piłki nożnej drużyn klubowych. Jak się okazało, była to jedna z największych frekwencji w całej Europie. Więcej fanów było tylko na sześciu spotkaniach - Coventry - Manchester United (83672), Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (81365), Manchester City - Chelsea (80902), Real Madryt - Barcelona (77981), Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (57600) i HSV Hamubrg - Kiel (57000).

Ruch podaje wyższą frekwencję niż PZPN

Tylko jaka była prawdziwa frekwencja na sobotnim spotkaniu? Ruch podał wspomniane 50087. Co innego twierdzi jednak strona Łączy Nas Piłka (należąca do PZPN), która publikuje oficjalne dane z meczów ligowych w kraju. I na tej podstawie strona Ekstraklasa SA napisała: "doszło do rywalizacji Ruchu Chorzów z Widzewem Łódź, którą to z trybun Stadionu Śląskiego obserwowało łącznie 49 514 kibiców, co jest rekordem na pojedynczym meczu w XXI wieku."