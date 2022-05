Koniec z dyskryminacją piłkarek w USA. "To zmieni cały sport"

Po trzech latach protestów i wygranym procesie o dyskryminację, piłkarki USA dopięły swego. W lutym sąd przyznał im rację, za co otrzymały od swojej federacji 24 mln dolarów rekompensaty za lata nierównego traktowania. W środę federacja amerykańska poinformowała, że doszła do porozumienia ze związkami zawodowymi piłkarek i piłkarzy. Jako pierwsza na świecie może ogłosić, że odtąd męska i kobieca reprezentacja piłkarska USA będą otrzymywały równe premie: tak za awans na mundial, jak za mecze kwalifikacyjne i towarzyskie.

Historyczny moment dla sportu w USA?

Federacja USA miała dość sporu, który zniechęcał sponsorów do piłki nożnej. Na jej czele stoi kobieta, była piłkarka i trenerka Cindy Parlow Cone, która walczyła o zawarte umowy. - To historyczny moment. Te porozumienia na zawsze zmienią sport w Stanach Zjednoczonych, a może i na całym świecie. Mają taki potencjał - powiedziała Cone.

Dotąd amerykańscy piłkarze otrzymywali od federacji wyższe premie za awans na mundial, niż piłkarki za tytuł mistrzyń świata. Kobieca kadra USA wygrała dwa ostatnie mundiale: w 2015 i 2019 roku. Megan Rapinoe i Alex Morgan zostały gwiazdami sportu. One były liderkami walki z dyskryminacją płacową.

FIFA płaci nierówno, Amerykanie podzielą na pół

Umowa federacji USA ze związkami zawodowymi piłkarzy i piłkarek obowiązuje do 2028 roku. Amerykanie zagrają jesienią na mundialu w Katarze, a Amerykanki będą broniły tytułu w Australii w 2023 roku. Oczywiście FIFA zapłaci amerykańskiej federacji znacznie więcej za awans męskiej drużyny do Kataru, niż kobiecej do Australii. Podpisane w USA porozumienie przewiduje jednak, że pieniądze trafią do wspólnej puli i zostaną podzielone po równo. 20 procent zatrzyma federacja, 80 procent otrzymają sportowcy: po 40 procent mężczyźni i kobiety. Równe będą także premie za mecze towarzyskie i kwalifikacyjne.

Czy amerykański wzór znajdzie naśladowców w świecie?

