Dobrych kilka tygodni trwały rozważania na temat przeszłości Messiego , po tym, kiedy pewnym było, że nie będzie kontynuował swojej kariery w PSG . Dużo mówiło się o potencjalnym powrocie do Barcelony, w grę wchodziło też zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak najbardziej przekonujący okazał się David Beckham , współwłaściciel Interu Miami , bo Argentyńczyk zdecydował się na przeprowadzkę do USA.

Lionel Messi oficjalnie piłkarzem Interu Miami. Debiut już niedługo

Sam klub już kilka tygodni temu między słowami poinformował o transferze Messiego, ale na oficjalne potwierdzenie trzeba było czekać do soboty , chociaż już wcześniej w internecie pojawiały się nagrania z Messim robiącym zakupy w jednym ze sklepów w Miami. Oficjalna prezentacja ma mieć miejsce w niedzielę , kiedy siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zaprezentuje się kibicom na stadionie w Fot Lauderdale.

Dalsze aktywności z udziałem Messiego zaplanowane są na kolejny tydzień. W poniedziałek ma mieć miejsce oficjalna powitalna konferencja prasowa , a dzień później 36-latek ma odbyć pierwszy trening z nowymi kolegami. Messi podpisał z Interem 2,5-letni kontrakt , obowiązujący do końca 2025 roku. Według podawanych informacji jego roczne zarobki mogą sięgać nawet 60 milionów dolarów.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszego meczu Messiego w nowych barwach? Amerykańskie media przewidują, że pojawi się na murawie już 21 lipca. Wtedy Inter Miami zagra z meksykańskim Cruz Azul w ramach turnieju Leagues Cup, gdzie rywalizują ze sobą kluby z USA i Meksyku. Dla piłki nożnej w USA to największy ruch transferowy w historii, prawdopodobnie przebijający nawet przejście Pelego do New York Cosmos w 1975 roku. W przeszłości graczami tej ligi byli też chociażby Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović czy wspomniany wcześniej Beckham. Messi w Miami spotka z kolei Sergiego Busquetsa, a także Gerarda "Tatę" Martino, który będzie jego nowym trenrem.