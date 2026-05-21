Koniec spekulacji ws. emerytury Neuera. Jest oficjalny komunikat

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się za równo trzy tygodnie. Bez wątpienia nie trudno wytypować trójkę największych faworytów. Nie może w niej zabraknąć obrońców tytułu, a więc reprezentantów Argentyny. Finalistów z 2022 roku - Francuzów oraz mistrzów Europy - Hiszpanów.

Gdzieś za plecami tej trójki o swoje szanse w teorii powinni walczyć piłkarze reprezentujący Brazylię, Portugalię, Anglię czy Niemcy. Ci ostatni jeszcze kilka miesięcy temu zdawali się mieć pewne problemy, jeśli chodzi o obsadę pozycji bramkarza w narodowych barwach.

Neuer wraca do reprezentacji. Jest komunikat Nagelsmanna

Oliver Baumann to nie jest bowiem nazwisko, które robi wrażenie, nawet jeśli w Niemczech jest bardzo cenionym golkiperem. Wobec tego od kilku tygodni trwały rozmowy z Manuelem Neuerem. 40-latek po mistrzostwach Europy 2024 ogłosił, że odchodzi na emeryturę i w narodowych barwach już grać nie będzie.

Nie przestał jednak występować reprezentując Bayern Monachium. Co więcej, robił to w znakomitym stylu. Julian Nagelsmann nie mógł przepuścić takiej okazji na poprawę jakości swojego zespołu. Wobec tego po dyskusjach z Neuerem zdołał przekonać 40-letniego bramkarza do powrotu do kadry.

Oficjalne potwierdzenie pozytywnego rozwiązania tej sytuacji dostaliśmy 21 maja. W czwartek Nagelsmann ogłosił listę 26 powołanych na mundial zawodników. Znalazło się na niej nazwisko legendarnego już bramkarza Bayernu Monachiu. Oprócz Neuera na mundial polecą: Baumann oraz Alexander Nubel. Niemcy w grupie zagrają z: Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadorem.

