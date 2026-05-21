Koniec spekulacji ws. emerytury Neuera. Jest oficjalny komunikat

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Niemiec pewnie nie należy do największych faworytów mundialu. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna nie dysponuje taką siłą, jak choćby w 2014 roku. Bez wątpienia trzeba się będzie jednak z nią liczyć, a niemieccy kibice oczekiwania mają ogromne, jak zawsze. Selekcjoner kadry naszych zachodnich sąsiadów ogłosił już kadrę na turniej. Na liście znalazł się piłkarz, wracający z emerytury.

Toni Kroos, Manuel Neuer i Joshua Kimmich
Toni Kroos, Manuel Neuer i Joshua KimmichMarvin Ibo Guengoer - GES SportfotoGetty Images

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się za równo trzy tygodnie. Bez wątpienia nie trudno wytypować trójkę największych faworytów. Nie może w niej zabraknąć obrońców tytułu, a więc reprezentantów Argentyny. Finalistów z 2022 roku - Francuzów oraz mistrzów Europy - Hiszpanów.

Pietuszewski "wybrany", Portugalczycy oficjalnie ogłosili. Wystarczyło pół sezonu

Gdzieś za plecami tej trójki o swoje szanse w teorii powinni walczyć piłkarze reprezentujący Brazylię, Portugalię, Anglię czy Niemcy. Ci ostatni jeszcze kilka miesięcy temu zdawali się mieć pewne problemy, jeśli chodzi o obsadę pozycji bramkarza w narodowych barwach.

Neuer wraca do reprezentacji. Jest komunikat Nagelsmanna

Oliver Baumann to nie jest bowiem nazwisko, które robi wrażenie, nawet jeśli w Niemczech jest bardzo cenionym golkiperem. Wobec tego od kilku tygodni trwały rozmowy z Manuelem Neuerem. 40-latek po mistrzostwach Europy 2024 ogłosił, że odchodzi na emeryturę i w narodowych barwach już grać nie będzie.

Wstrząs w FC Porto, defensor zdecydowany na odejście. Polacy na to czekali

Nie przestał jednak występować reprezentując Bayern Monachium. Co więcej, robił to w znakomitym stylu. Julian Nagelsmann nie mógł przepuścić takiej okazji na poprawę jakości swojego zespołu. Wobec tego po dyskusjach z Neuerem zdołał przekonać 40-letniego bramkarza do powrotu do kadry.

Oficjalne potwierdzenie pozytywnego rozwiązania tej sytuacji dostaliśmy 21 maja. W czwartek Nagelsmann ogłosił listę 26 powołanych na mundial zawodników. Znalazło się na niej nazwisko legendarnego już bramkarza Bayernu Monachiu. Oprócz Neuera na mundial polecą: Baumann oraz Alexander Nubel. Niemcy w grupie zagrają z: Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadorem.


Daniel Altmaier - Tommy Paul. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja