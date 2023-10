FC Barcelona poprzedni sezon La Liga wygrała głównie dzięki swojej niesamowitej defensywie. "Duma Katalonii" w tej formacji dokonała wzmocnień, które kosztowały ją tak de facto nieco ponad 50 milionów euro. Za tyle bowiem do "Blaugrany" sprowadzono z Sevilli Francuza Julesa Kounde . Utalentowany obrońca był pierwszym wyborem Xavi ego na prawą obronę i gwarantował niesamowitą solidność.

Kibice Barcelony na defensywę narzekać mogli bardzo rzadko. Inaczej sprawa wygląda, jeśli mowa o ofensywie. Tam słychać było głosów mówiących o tym, że brakuje piłkarzy nieszablonowych, dobrze dryblujących. Gdy z powodu kontuzji wypadł Ousmane Dembele . Francuz bowiem dawał swojej drużynie coś, czego nie miał wówczas żaden inny piłkarz, a więc nieprzewidywalność. Nie zawsze było to dobre, ale na pewno w wielu momentach pomogło zespołowi.

Dobre wieści dla FC Barcelony. Perełka zostaje w klubie

Barcelona jednak, jak to ma w zwyczaju, w obliczu problemów sięgnęła do swojej szkółki. Znana na całym świecie La Masia "wyprodukowała" już mnóstwo bardzo dobrych piłkarzy. Śmiało można na dziś powiedzieć, że za kilka lat w tym kontekście będziemy wymieniać także Lamine'a Yamala. Zaledwie 16-letni skrzydłowy już gra w pierwszej drużynie Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii i robi to z bardzo dobrym skutkiem.