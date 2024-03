Toni Kroos zostaje. Decyzja zapadła

Przyszłość tej dwójki od dawna była jednak pewną niewiadomą. O ile, w przypadku Luki Modricia wszystko wskazuje od dawna na to, że po sezonie odejdzie z klubu, bo nie pasuje mu jego rola w drużynie, o tyle w kontekście Niemca sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pomocnik wrócił do kadry i ten sygnał odczytywano na różne sposoby. Kroos zawsze powtarzał także, że dla niego priorytetem jest odejście w stylu Zinedine'a Zidane'a, a więc w momencie, gdy jest na szczycie.

Nie ma wątpliwości, że w tym sezonie znajduje się w absolutnej czołówce światowej na swojej pozycji, więc w teorii jest to właśnie taki moment. Okazuje się jednak, że grą Kroosa będziemy mogli się delektować jeszcze w przyszłym sezonie, a przynajmniej tak twierdzą cenieni dziennikarze. Według Fabrizio Romano oraz Matteo Moretto bowiem agenci legendy Realu ustalili już wszelkie detale i Toni Kroos podpisze nową umowę z Realem Madryt. Będzie ona obowiązywać do końca przyszłych rozgrywek.

Oznacza to, że Niemiec spędzi na Santiago Bernabeu przynajmniej równo dekadę. Do Realu trafił bowiem latem 2014 roku po wygraniu mistrzostwa świata, a "Królewscy" zapłacili za niego ledwie 25 milionów euro, co już wtedy wyglądało na promocję. Jak na razie Kroos zagrał w Realu łącznie w 455 spotkaniach, a więc realnie można wierzyć w to, że przekroczy granicę 500 spotkań. Strzelił 28 goli i 96 razy asystował. W zespole ze stolicy Hiszpanii wygrał absolutnie wszystko, co było możliwe.