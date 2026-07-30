Koniec sagi transferowej z Rybusem. Oficjalny komunikat. "Wiele osób nie wierzyło"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maciej Rybus ponad dekadę spędził w Rosji. Kilkanaście dni temu pojawiły się informacje, że były reprezentant Polski wraca do swojego rodzinnego kraju. 36-latek trenował zresztą z Pelikanem Łowicz, czyli swoim macierzystym klubem. W środowy wieczór pojawił się oficjalny komunikat.

Maciej Rybus zagrał w reprezentacji Polski 66 meczów
Maciej Rybus znów zagra w PolsceAndrew SurmaEast News

Sylwetki Macieja Rybusa nie trzeba za bardzo przedstawiać kibicom piłkarskim w naszym kraju. 36-latek rozegrał w barwach reprezentacji Polski 66 meczów. Dużą karierę rozpoczynał w barwach Legii Warszawa, z której w 2012 roku wyjechał do Rosji. Tam występował w Tereku Grozny, Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań, z którym miał jak dotąd ostatni profesjonalny kontrakt. Ten wygasł 30 czerwca 2024 roku. Później występował amatorsko, ale borykał się też z problemami zdrowotnymi.

Rybus wrócił do Polski. Jest oficjalny komunikat

Pod koniec czerwca pojawiły się informacje, że Rybus wrócił do Polski i trenuje na boiskach Pelikana Łowicz, czyli klubu, w którym się wychował. - Dyrektor sportowy namawia mnie, żebym zaczął 6 lipca przygotowania do sezonu z zespołem. Czuję głód piłki, nie grałem bowiem od około roku - mówił 36-latek.

Na początku tego tygodnia Sebastian Staszewski informował, że 36-latek podpisze kontrakt z trzecioligowym zespołem. W środowy wieczór pojawił się oficjalny komunikat.

Maciej Rybus wraca tam, gdzie rozpoczął swoją piłkarską przygodę. Wychowanek Pelikana podpisał z Klubem roczny kontrakt
czytamy.

Zobacz również:

Maciej Rybus w czasie, gdy grał w reprezentacji Polski
Sportowe życie

Po latach życia w Rosji Rybus wrócił do Polski. Zarobił tam miliony

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

W ogłoszeniu przypomniano sukcesy sportowe Rybusa, który ma za sobą występy na mistrzostwach świata i Europy oraz w Lidze Mistrzów. - Wiele osób nie wierzyło, że ta historia może wydarzyć się naprawdę. A jednak - Maciej Rybus wraca do Pelikana! - dodano.

Pelikan zacznie zmagania ligowe w sobotę 1 sierpnia. O godzinie 18:00 zagra z ŁKS-em Łomża. Jest beniaminkiem Betclic 3. Ligi wracającym po roku nieobecności. W poprzednim sezonie jako spadkowicz zajął 1. miejsce w swojej grupie IV ligi.

Zobacz również:

Zbigniew Boniek skomentował porażkę Lecha Poznań
Liga Mistrzów

Zaskakujące słowa Zbigniewa Bońka po kompromitacji Lecha. "Nie jest gotowy"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Maciej Rybus
Maciej RybusAFP
Maciej Rybus
Maciej RybusAFP
Maciej Rybus
Maciej RybusAFP


Dalibor Svrcina - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja