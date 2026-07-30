Koniec sagi transferowej z Rybusem. Oficjalny komunikat. "Wiele osób nie wierzyło"

Sylwetki Macieja Rybusa nie trzeba za bardzo przedstawiać kibicom piłkarskim w naszym kraju. 36-latek rozegrał w barwach reprezentacji Polski 66 meczów. Dużą karierę rozpoczynał w barwach Legii Warszawa, z której w 2012 roku wyjechał do Rosji. Tam występował w Tereku Grozny, Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań, z którym miał jak dotąd ostatni profesjonalny kontrakt. Ten wygasł 30 czerwca 2024 roku. Później występował amatorsko, ale borykał się też z problemami zdrowotnymi.

Rybus wrócił do Polski. Jest oficjalny komunikat

Pod koniec czerwca pojawiły się informacje, że Rybus wrócił do Polski i trenuje na boiskach Pelikana Łowicz, czyli klubu, w którym się wychował. - Dyrektor sportowy namawia mnie, żebym zaczął 6 lipca przygotowania do sezonu z zespołem. Czuję głód piłki, nie grałem bowiem od około roku - mówił 36-latek.

Na początku tego tygodnia Sebastian Staszewski informował, że 36-latek podpisze kontrakt z trzecioligowym zespołem. W środowy wieczór pojawił się oficjalny komunikat.

Maciej Rybus wraca tam, gdzie rozpoczął swoją piłkarską przygodę. Wychowanek Pelikana podpisał z Klubem roczny kontrakt

W ogłoszeniu przypomniano sukcesy sportowe Rybusa, który ma za sobą występy na mistrzostwach świata i Europy oraz w Lidze Mistrzów. - Wiele osób nie wierzyło, że ta historia może wydarzyć się naprawdę. A jednak - Maciej Rybus wraca do Pelikana! - dodano.

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Pelikan zacznie zmagania ligowe w sobotę 1 sierpnia. O godzinie 18:00 zagra z ŁKS-em Łomża. Jest beniaminkiem Betclic 3. Ligi wracającym po roku nieobecności. W poprzednim sezonie jako spadkowicz zajął 1. miejsce w swojej grupie IV ligi.

Maciej Rybus AFP

Maciej Rybus AFP

Maciej Rybus AFP





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