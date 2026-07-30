Koniec sagi transferowej z Rybusem. Oficjalny komunikat. "Wiele osób nie wierzyło"
Maciej Rybus ponad dekadę spędził w Rosji. Kilkanaście dni temu pojawiły się informacje, że były reprezentant Polski wraca do swojego rodzinnego kraju. 36-latek trenował zresztą z Pelikanem Łowicz, czyli swoim macierzystym klubem. W środowy wieczór pojawił się oficjalny komunikat.
Sylwetki Macieja Rybusa nie trzeba za bardzo przedstawiać kibicom piłkarskim w naszym kraju. 36-latek rozegrał w barwach reprezentacji Polski 66 meczów. Dużą karierę rozpoczynał w barwach Legii Warszawa, z której w 2012 roku wyjechał do Rosji. Tam występował w Tereku Grozny, Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań, z którym miał jak dotąd ostatni profesjonalny kontrakt. Ten wygasł 30 czerwca 2024 roku. Później występował amatorsko, ale borykał się też z problemami zdrowotnymi.
Rybus wrócił do Polski. Jest oficjalny komunikat
Pod koniec czerwca pojawiły się informacje, że Rybus wrócił do Polski i trenuje na boiskach Pelikana Łowicz, czyli klubu, w którym się wychował. - Dyrektor sportowy namawia mnie, żebym zaczął 6 lipca przygotowania do sezonu z zespołem. Czuję głód piłki, nie grałem bowiem od około roku - mówił 36-latek.
Na początku tego tygodnia Sebastian Staszewski informował, że 36-latek podpisze kontrakt z trzecioligowym zespołem. W środowy wieczór pojawił się oficjalny komunikat.
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W ogłoszeniu przypomniano sukcesy sportowe Rybusa, który ma za sobą występy na mistrzostwach świata i Europy oraz w Lidze Mistrzów. - Wiele osób nie wierzyło, że ta historia może wydarzyć się naprawdę. A jednak - Maciej Rybus wraca do Pelikana! - dodano.
Pelikan zacznie zmagania ligowe w sobotę 1 sierpnia. O godzinie 18:00 zagra z ŁKS-em Łomża. Jest beniaminkiem Betclic 3. Ligi wracającym po roku nieobecności. W poprzednim sezonie jako spadkowicz zajął 1. miejsce w swojej grupie IV ligi.