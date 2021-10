315 występów, 134 bramki i 64 asysty - to bilans Lloyd w narodowych barwach.

Z reprezentacją USA pożegnała się występem w meczu towarzyskim z Koreą Południową. Amerykanki wygrały to spotkanie 6-0, a 39-latka opuściła plac gry w 69. minucie. Zastąpiła ją Alex Morgan.

Lloyd będzie miała co wspominać na reprezentacyjnej emeryturze. Z kadrą zdobyła między innymi dwa mistrzostwa świata oraz dwa złote medale olimpijskie. Dwukrotnie triumfowała także w rozgrywkach Złotego Pucharu CONCACAF, a FIFA dwa razy wybierała ją najlepszą zawodniczą świata.

Carli Lloyd - legenda żegna kadrę USA

Doświadczona zawodniczka żegnała się z kadrą ze łzami w oczach.



- To był czas pełen emocji, ale teraz czuję tylko spokój i zadowolenie. To była niesamowita podróż. Dałam z siebie wszystko i mogę teraz przejść do kolejnego rozdziału - przyznała Lloyd, która zostanie zapamiętana jako legenda kobieciej piłki w Stanach Zjednoczonych.



Reklama

TB