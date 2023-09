Koniec okna transferowego u Saudyjczyków. Wydali niewiarygodne pieniądze

Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, N’Golo Kanté - to tylko niektórzy zawodnicy, którzy dali się skusić na transfer. Większość piłkarzy, którzy podpisali wyjątkowo lukratywne oferty, to gracze będące już bliżej końca karier, choć byli i tacy, którzy zdecydowali się na opuszczenie Europy mogąc jeszcze długo grać na Starym Kontynencie. Nie brakowało jednak i takich zawodników, których miliony nie przekonały - mimo powtarzających się coraz lepszych propozycji do Arabii Saudyjskiej nie przenieśli się m.in. Piotr Zieliński i Mohamed Salah, mogący przebić wszystkie rekordy.