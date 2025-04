Koniec „niezwykłego” projektu w polskim klubie. Fatalne wyniki przesądziły

Sprowadzenie Paragwajczyka do ŁKS przyjęto z niedowierzaniem. Jedyne co go łączyło z europejskim futbolem to była krótka praca w greckim PAS Giannina. Jedyne, co go łączyło z Polską i ŁKS to współpraca w Grecji z Janem Sobocińskim, wychowankiem łódzkiego klubu.