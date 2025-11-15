Koniec niewiarygodnej serii Rosjan. To nie wydarzyło się od czterech lat

Reprezentacja Rosji ostatni oficjalny mecz rozegrała prawie dokładnie cztery lata temu. 14 listopada 2021 roku Rosjanie zmierzyli się w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 z Chorwatami. To spotkanie przegrali. Niecałe cztery miesiące później Rosja zaatakowała bezprawnie Ukrainę nad ranem.

Niedługo później stało się jasne, że Rosjan należy niezwłocznie wykluczyć z rywalizacji na międzynarodowym rynku. UEFA i FIFA zgodnie uznały, że Rosja nie zagra na żadnym turnieju do momentu zakończenia inwazji na Ukrainę. Jak na razie z tych założeń udaje się im wywiązywać.

Żałoba w Rosji. Pierwsza porażka od czterech lat

W związku z tym Rosjanie muszą szukać egzotycznych rywali do rozgrywania meczów towarzyskich. W tych jak na razie szło im znakomicie. Najwyższą wygraną była ta z 15 listopada 2024 roku. Wówczas Rosjanie kompletnie rozbili reprezentację Brunei, wygrywając 11:0 w Krasnodarze.

Dokładnie rok później, bo 15 listopada 2025 roku Rosja doznała pierwszej porażki od wspomnianego spotkania z Chorwacją. Do Soczi przyjechała reprezentacja Chile, która pokazała swoją wyższość nad rywalami. Wynik w 37. minucie otworzył Tapia, a w 76. zamknął Ben Brereton Diaz wprowadzony z ławki.

Porażka 0:2 oznacza, że zakończona została seria czterech lat bez porażki z jakąkolwiek seniorską reprezentacją, Rosjanie nie przegrali 23 takich meczów z rzędu. "Najdłuższa seria meczów bez porażki w historii reprezentacji Rosji zakończyła się na 23 meczach. Nasza reprezentacja przegrała z Chile w Soczi. I trudno to nazwać porażką - jest nieusprawiedliwiona" - czytamy na "championat.com".

