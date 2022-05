Koniec niedomówień! Sebastian Szymański ogłosił decyzję ws. gry w Rosji

- Jestem z was dumny, chłopaki. Mój ostatni mecz - napisał na Instagramie Sebastian Szymański po finale Pucharu Rosji, w którym jego Dynamo Moskwa przegrało 1-2 z lokalnym rywalem - Spartakiem. Nasz reprezentant rozegrał 90 minut.

Wpis Sebastiana Szymańskiego w mediach społecznościowych

Kontrakt 23-latka z ekipą ze stolicy Rosji obowiązuje wprawdzie do 2026 roku, lecz tak klarowna deklaracja nie pozostawia złudzeń, co do jego przyszłości. Można się teraz zastanawiać, gdzie teraz trafi Sebastian Szymański. Od jakiegoś czasu sporo mówiło się o transferze naszego kadrowicza do klubu z La Liga.

Wojna w Ukrainie. Sebastian Szymański ogłosił odejście z Dynama Moskwa

Sprawą Sebastiana Szymańskiego od czasu wybuchu wojny w Ukrainie żyło wielu kibiców. Niektórym nie podobał się fakt, że piłkarz Dynama przyjeżdża na zgrupowania reprezentacji, grając w kraju morderczego reżimu Władimira Putina.

23-latek był jednak jednym z wyróżniających się piłkarzy marcowego meczu barażowego ze Szwecją, a teraz także znalazł się wśród powołanych na zgrupowanie kadry Polski przed meczami Ligi Narodów.

Sebastian Szymański trafił do Rosji latem 2019 roku z Legii Warszawa. W barwach Dynama rozegrał 86 spotkań, strzelił w nich 8 goli i zanotował 17 asyst.