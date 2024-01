Koniec nadziei, fani przygnębieni. Trener wyszedł i ogłosił to o Ronaldo

1 lutego naprzeciw siebie w ramach towarzyskiego turnieju Riyadh Season Cup mają stanąć jedenastki saudyjskiego Al-Nassr oraz amerykańskiego Interu Miami, a to od początku oznaczało jedno - starcie Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, być może już ostatnie w historii, patrząc na wiek tych zawodników i fakt, że na co dzień grają na różnych kontynentach. Wyjątkowy pojedynek obu panów nie dojdzie jednak do skutku - wątpliwości w tej sprawie rozwiał trener "Rycerzy Nadżdy" Luis Castro...