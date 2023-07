W fazie grupowej obie drużyny zanotowały takie same wyniki - przegrały z Portugalią i pokonały Maltę. Miały nawet podobny bilans bramek, ale to Włochy były wyżej w tabeli dzięki większej liczbie strzelonych goli (5:5) od Polaków (2:2). To sprawiło, że Polska do awansu potrzebowała wygranej, a rywalom wystarczyłby remis.