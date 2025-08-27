Koniec marzeń Polaka o Lidze Mistrzów. Bolesna porażka w samym finale

W ostatnich latach w rozgrywkach Ligi Mistrzów nie mieliśmy polskiego zespołu. Ostatnim klubem znad Wisły, który zagrał w tych prestiżowych rozgrywkach była oczywiście Legia Warszawa, która wówczas napisała przepiękną historię, rywalizując z Realem Madryt czy Borussią Dortmund. Od tego momentu niestety nasze drużyny nie potrafiły przejść ścieżki eliminacyjnej do najważniejszych klubowych rozgrywek.

Co więcej, niestety w ostatnich latach w Lidze Mistrzów nie oglądaliśmy także nadzwyczajnie dużej liczby reprezentantów Polski. Oczywiście etatowym uczestnikiem tych rozgrywek stał się Robert Lewandowski, ale nawet on w pewnym momencie został "zdegradowany" do Ligi Europy, gdy wspólnie z kolegami z Barcelony odpadł z rywalizacji o "uszaty puchar".

Szymański nie zagra w Lidze Mistrzów. Koniec marzeń

W tym sezonie niestety również nie zobaczymy polskiej drużyny w Lidze Mistrzów UEFA. Jedynym klubem, który miał na to szansę, był Lech Poznań. "Kolejorz" nie zdołał jednak przejść serbskiej Crveny. Sama liczba Polaków również nie będzie nadzwyczajnie imponująca. Jednym z tych, którzy mogli się do Ligi Mistrzów zakwalifikować do rozgrywek, był Sebastian Szymański.

Polak wspólnie z kolegami z Fenerbahce przyjechał na mecz rewanżowy z Benficą po bezbramkowym remisie w Turcji. Mecz nie układał się jednak dla gości dobrze. W pierwszych minutach gospodarze strzelili dwa gole, ale oba zostały anulowane. Przy trzeciej próbie nie było już wątpliwości. W obronie gości pojawiły się dziwne turbulencje, które doprowadziły do tego, że Akturcoglu stanął sam na sam z bramkarzem i bezlitośnie sytuację wykorzystał.

Jose Mourinho i jego piłkarze, w tym Szymański, mieli ledwie czterdzieści pięć minut na odwrócenie wyniku. W drugiej połowie mieli swoje okazje, piłka nawet trafiła w poprzeczkę, ale do 81. minuty nic się nie zmieniło, a sprawa stała się jeszcze trudniejsza, bo czerwoną kartkę obejrzał Talisca. W ostatnich minutach nic się nie zmieniło i Benfica kolejny raz z rzędu zagra w Lidze Mistrzów.

Brutalny faul na Sebastianie Szymańskim! Wyglądało to bardzo groźnie Polsat Sport Polsat Sport

Sebastian Szymański i Jose Mourinho SERHAT CAGDAS AFP

Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski i Fenerbahce FotOlimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Agit Erdi Ulukaya / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jakub Moder, Adam Buksa, Sebastian Szymański Andrzej Iwańczuk/Reporter East News