Koniec marzeń o Euro? Młodzi Polacy nie mogą tam przegrać

Choć Polacy w tych eliminacjach potrafili wygrać mecze po 3:0, 4:0 czy nawet 5:0, potrafili rozbić na wyjeździe Niemców aż 4:0 i w czterech spotkaniach nie stracić bramki, to awans na młodzieżowe Euro stoi pod dużym znakiem zapytania.

Polska musi gonić Izrael i Niemcy

A to dlatego, że rywale grają świetnie. Niemcy poza wpadką z Polska wygrali pięć spotkań. Izraelczycy minimalnie ulegli naszym zachodnim sąsiadom (2:3), ale też zwyciężyli w pięciu meczach. Pokonali też w Lublinie piłkarzy trenera Macieja Stolarczyka 2:1. Choć Biało-Czerwoni prowadzili, to późnej do swojej bramki trafił Sebastian Walukiewicz i prosty błąd po strzale z rzutu wolnego popełnił Marcel Lotka.

Polacy wygrali cztery mecze, ale stracili jeszcze punkty z Węgrami. Prowadzili 2:1, ale dali sobie strzelić bramkę w ostatniej minucie. W efekcie mają 13 punktów i tracą dwa do Niemców i Izraelczyków.

O co grają Polacy

Sytuacja jest o tyle trudna, że teraz grają na wyjeździe. Porażka z Izraelem sprawi, że do drugiego miejsca dającego gę w barażu (i zapewne pierwszego też, bo Niemcy podejmują Łotwę) będą tracić już pięć punktów, a do końca zostaną im tylko trzy spotkania. Zwycięstwo obróci ich położenie o 180 stopni. Wyprzedzą Izrael, ale zostaną im jeszcze spotkania z Węgrami, San Marino i Niemcami.

Trener Stolarczyk ma do dyspozycji bardzo silną kadrę. Jest w niej kilku piłkarzy z doświadczeniem z pierwszej reprezentacji, a także grający w mocnych klubach. To Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg), Kacper Kozłowski (Royale Union Saint Gilloise) czy Nicola Zalewski (Roma).

Gra u Moruinho

Ten ostatni ostatnio wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie trenera Jose Mourinho. W weekend zagrał w derbach stolicy Włoch, w których Roma pokonała Lazio 3:0. Za występ dostał notę 7,5, tylko dwóch zawodników oceniono wyżej.

- Cieszę się, że jeden z najlepszych trenerów na świecie obdarzył mnie zaufaniem - mówił Zalewski. - Jak będę świętował wygraną z Lazio? Nie ma na to czasu. Lecę na zgrupowanie reprezentacji Polski.

Kto gra regularnie, a kto siedzi na ławce

Od grudnia we włoskiej ekstraklasie pewne miejsce ma Jakub Kiwior (Spezia). Regularnie w Serie B gra i strzela bramki (sześć) Adrian Benedyczak. Także bramkarz Jakub Stolarczyk po wypożyczeniu do Dunfermline dostaje szanse w szkockiej ekstraklasie.

Niektórzy zawodnicy występujący zagranicą mają jednak z tym problemy - Michał Karbownik jest w rezerwach Olympiakosu, a Bartosz Białek po kontuzji dopiero odzyskuje miejsce w Vfl Wolfsburg.

Na szczęście większość pozostałych piłkarzy powołanych przez trenera Stolarczyka gra dość regularnie w polskiej ekstraklasie.

W reprezentacji Izraela prawie wszyscy zawodnicy grają w ojczyźnie. Wśród 24 powołanych jest tylko trzech piłkarzy występujące zagranicą w tym Suf Podgoreanu, klubowy kolega Kiwiora.

