Koniec kariery skompromitowanego działacza? Piłkarki odmawiają gry w kadrze

Saga związana z Rubialesem zapewne jeszcze potrwa, ale choć działacz kurczowo trzyma się stanowiska i robi wszystko, żeby go nie opuścić, jego sytuacja powoli staje się coraz gorsza. Nawet, jeśli przewodniczący nie zrezygnuje sam, zapewne i tak czeka go dymisja, gdyż praktycznie nie słychać już wspierających go głosów. Od początku przeciwko Rubialesowi był premier Pedro Sanchez, a dziś wiadomo już, że postępowanie w sprawie działacza wszczął rząd - finalnie doprowadzi ono zapewne do odebrania mu stanowiska, oczywiście jeśli wcześniej on sam nie zdecyduje się na pogodzenie z nieuchronnym.