Koniec kariery gwiazdy. Słynny piłkarz żegna się w wieku zaledwie 32 lat

Musisz słuchać sam siebie i powiedzieć "stop" w odpowiednim momencie. Po 16 latach i 700 meczach zdecydował się zakończyć moją karierę. Spełniłem swoje sny, grałem z radością na boiskach na całym świecie. Miałem to szczęście, że spotkałem wspaniałych menedżerów, trenerów i kolegów z boiska. Dziękuję im za ten wspaniały czas i na pewno będę tęsknił

Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że Belg po rozwiązaniu kontraktu z Realem Madryt może powrócić do Premier League, choć już wtedy w mediach pojawiały się pogłoski sugerujące, że dalszego rozdziału tej opowieści już nie będzie. Hazard był mimo wszystko łączony z Crystal Palace - proponowana umowa miała obowiązywać tylko przez rok, a pensja zawodnika byłaby uzależniona od tego, ile razy zagra. Dla piłkarza mającego za sobą problemy zdrowotne nie była to szczególnie wymarzona opcja, ale z punktu widzenia klubu miał to być dobry manewr. Ostatecznie z transferu nie wyszło jednak nic.