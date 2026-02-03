Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec epoki. Wiadomość rozchodzi się błyskawicznie. "Darek się pożegnał"

Łukasz Żurek

Dariusz Szpakowski nie poleci na 13. mundial w przebogatej karierze radiowo-telewizyjnej. Legendarny sprawozdawca zostaje w Warszawie, co definitywnie kończy wielomiesięczne dywagacje na ten temat. W rozmowie z serwisem Sport.pl informuje o tym dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski. Finały MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie bezpośrednio z turniejowych aren obsługiwać będą tym razem tylko dwie pary komentatorów.

W maju Dariusz Szpakowski skończył 75 lat. Mimo słusznego wieku zdrowie służy mu na tyle, że - mimo wcześniejszego pożegnania z mundialowym szlakiem - nie wykluczał wyprawy na kolejne finały MŚ. Temat został jednak definitywnie zamknięty.

Już wiadomo, że legendarny komentator nie poleci w tym roku do Ameryki Północnej na kolejny turniej o mistrzostwo globu. W rozmowie z serwisem Sport.pl poinformował o tym dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski.

Bezwzględna decyzja Trumpa, nie wszyscy kibice pojadą na mundial. Długa lista prezydenta

Szpakowski nie leci na mundial. Turniej finałowy może jednak komentować ze studia. Decyzja jeszcze nie zapadła

- Na miejsce wydarzeń wyślemy tym razem tylko dwie pary komentatorskie: Mateusza Borka z Grzegorzem Mielcarskim oraz Jacka Laskowskiego z Robertem Podolińskim. To oni skomentują mecz otwarcia oraz najważniejsze spotkania od ćwierćfinałów aż do finału - oznajmia Kwiatkowski.

- To będzie bardzo specyficzny mundial - dodaje. - Ponad 90 procent transmisji zrealizujemy z Warszawy, również z powodów ekonomicznych. Koszty wysłania ekip do Ameryki Północnej na wszystkie 104 mecze byłyby dla Telewizji Polskiej nie do udźwignięcia.

Wśród komentatorów, którzy usiądą przed mikrofonem w warszawskim studiu, może znaleźć się również Szpakowski. Decyzja w tym temacie jeszcze nie zapadła.

- Darek pożegnał się z mundialem podczas finału w Katarze - przypomina Kwiatkowski. - Dlatego trudno dziś jednoznacznie przesądzać, czy będzie chciał wrócić do roli komentatora mistrzostw. Z pewnością planujemy korzystać z jego doświadczenia w charakterze eksperta studyjnego, natomiast kwestia ewentualnego powrotu do komentowania pozostaje otwarta i w dużej mierze zależy od decyzji samego Darka.

Po raz pierwszy w finałach MŚ weźmie udział aż 48 drużyn. Nigdy wcześniej rywalizacja nie była też toczona na terenie trzech krajów. To oznacza wyzwanie organizacyjne na pionierską skalę.

- Jeśli reprezentacja Polski awansuje, w co gorąco wierzymy, to oczywiście wszystkie mecze Polaków będą obsługiwane bezpośrednio ze stadionów. Na miejscu obecni będą również nasi eksperci oraz zaproszeni goście - zapewnia dyrektor sportowej anteny TVP.

Szpakowski skomentował w dziennikarskiej karierze 12 mundiali. Pierwsze MŚ zaliczył w 1978 roku, jeszcze jako komentator radiowy. Od finałów Euro' 84 wielkie turnieje obsługiwał już nieprzerwanie na antenie Telewizji Polskiej.

