Koniec domysłów, Lewandowski odarty ze złudzeń. Czekali z tym do ostatniej chwili

Robert Lewandowski pierwszy sezon gry w Barcelonie zwieńczył tytułem króla strzelców . Zakończył ligowe rozgrywki z 23 golami na koncie. Dołożył do tego siedem asyst.

Polak w ogromnej mierze przyczynił się do powrotu "Blaugrany" na mistrzowski tron. Katalończycy odzyskali prymat w La Liga po czterech latach wyczekiwania. I wydawało się, że dysponują potencjałem, by przystąpić do skutecznej obrony tytułu.