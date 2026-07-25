Końcówka kontraktu Pajor. Donośny głos z Barcelony. Przekaz do zarządu

- Po wielu pięknych latach w Wolfsburgu, gdzie rozwinęłam się jako zawodniczka, poczułam, że przyszedł czas na zmianę. Zdecydowałam, że Barcelona będzie miejscem, w którym mogę dalej stawać się lepszą zawodniczką i czerpać z doświadczenia klubu z ogromnymi tradycjami. Jestem gotowa na nowy rozdział w FC Barcelona i nie mogę doczekać się występów dla tego klubu - powiedziała 17 czerwca 2024 roku Ewa Pajor. To był wielki krok, choć oczywiście niemiecki klub od lat należy do czołówki europejskiej w żeńskiej piłce nożnej.

Przez dwa sezony Polska miała więc trzech przedstawicieli w seniorskich zespołach "Dumy Katalonii". Czy za rok może się okazać, że nie będzie już żadnego? Robert Lewandowski już opuścił Hiszpanię, a kontrakty Pajor i Wojciecha Szczęsnego wygasają w 2027 roku. O ile jednak "Szczena" najpewniej zakończy wtedy karierę, to najlepsza nasza piłkarska jest u szczytu możliwości i nie ma pół powodu, by Joan Laporta miał z niej zrezygnować.

Mówi o przyszłości Pajor w Barcelonie. Decydujący czas. "Już od teraz"

Zawodniczki "Blaugrany" nie mają sobie równych na krajowym podwórku. Świetnie radzą sobie też w UEFA Women's Champions League, grały w poprzednich sześciu finałach oraz siedmiu z ostatnich ośmiu. Wygrały czterokrotnie, w tym roku już z Pajor. Polka została królową strzelczyń rozgrywek z dorobkiem 11 goli, znajduje się na 7. miejscu w klasyfikacji wszech czasów.

Nic dziwnego, że trener Pere Romeu wychodzi z założenia, że zwycięskiego składu - jak i szerszej kadry - się nie zmienia. W rozmowie z "Mundo Deportivo" przyznał, że oczekuje prędkiego rozpoczęcia rozmów z Pajor, Patri Guijarro, Esmee Brugts, Sydney Schertenleib, Irene Paredes i Gemmą Font. Ta szóstka wchodzi w ostatni rok swoich umów.

- Trzeba zacząć działać już teraz, aby zarządzać tymi procesami przedłużania kontraktów z zawodniczkami, którym ufamy bezgranicznie. To właśnie oni stanowią filar odnowy. Należy zabrać się do pracy już teraz - podkreślił szkoleniowiec.

Ma nadzieję, że kluczowe decyzje w sprawach prolongat nie będą zapadały w najważniejszych momentach kampanii. - Jeśli będziemy nieustannie myśleć o kwestiach związanych z przedłużaniem kontraktów, nieco odwróci to uwagę zawodniczek od celów sezonu. Nie możemy, nie powinniśmy do tego dopuścić. Im szybciej przyspieszymy te procesy, tym lepiej dla każdej zawodniczki, dla klubu, dla wszystkich - zakończył.

Ewa Pajor Urbanandsport East News

Ewa Pajor, 26.01.2025 r. AFP7 vía Europa Press East News

Ewa Pajor ODD ANDERSEN AFP





Andrey Rublev - Luca Van Assche. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport