Koncert Polaków na mistrzostwach Europy. Nie było czego zbierać. Cztery gole

W zeszłym roku polska kadra Socca była nie do zatrzymania. Najpierw nasza reprezentacja pod wodzą Klaudiusza Hirscha zgarnęła mistrzostwo Europy, a kilka miesięcy później sięgnęli po mistrzostwo świata.

W obu finałach najpierw rozprawili się z Francją (4:2), a następnie z Meksykiem (3:1). Ze względu na międzynarodowe sukcesy sześcioosobowa odmiana piłki nożnej zyskała w naszym kraju jeszcze większą popularność.

Polacy nie ściągają nogi z gazu. Druga wygrana na ME

20 maja tego roku "Biało-Czerwoni" rozpoczęli kolejną edycję mistrzostw Europy. W pierwszym spotkaniu zagrali przeciwko Czarnogórze. "W pierwszych minutach spotkania wyraźnie dominowali Polacy. Defensywa rywali już na tym etapie miała pełne ręce roboty. Na ich szczęście, "Biało-czerwoni" dość długo nie mogli wstrzelić się w bramkę. W okolicy 7. minuty wynik meczu mógł otworzyć Dawid Linca. Sprytnie oszukał on golkipera, jednak jego strzał minimalnie minął linię bramkową" - relacjonował Igor Szarek z Interii Sport.

Ostatecznie pierwsze spotkanie Polacy zakończyli wygraną 4:1.

Dzień później, w czwartkowe popołudnie, ich rywalami byli Irlandczycy. Tym razem nasi zawodnicy skutecznie bronili dostępu do swojej bramki przez całe spotkanie. A jednocześnie sami trafiali do siatki.

Na listę strzelców wpisywali się kolejno Norbert Jaszczak, Karol Bienias, Kacper Cetlin oraz Kamil Kucharski, choć do przerwy mistrzowie świata prowadzili tylko 1:0. Dopiero w drugiej części gry rozpędzili się na dobre. Oddawali wiele strzałów z dystansu. Szczególnie uderzenie w okienko autorstwa Kucharskiego było bardzo okazałe.

Reprezentacja Polski pokonała Irlandię 4:0. Dzięki temu ma już zapewniony awans z pierwszego miejsca (na ten moment 6 pkt). W piątek zagra przeciwko Bułgarii.

ME Socca: Irlandia - Polska 0:4

0:1 Norbert Jaszczak 9'

0:2 Karol Bienias 35'

0:3 Kacper Cetlin 37'

0:4 Kamil Kucharski 40+1'

Norbert Jaszczak ze Złotym Butem dla króla strzelców MŚ 2024





