Koncert Arsenalu w derbach Londynu, Chelsea znokautowane. Kiwior na ławce

W tych rozgrywkach Francuz jest zdrowy i zachwyca właściwie co weekend. Saliba prezentuje się znakomicie i prowadzi kolegów w defensywie. Arsenal po 33 rozegranych ligowych spotkaniach miał najlepszą defensywę w całej lidze. Z kolei Chelsea, znajdowała się na przeciwnym biegunie. "The Blues" do spotkania wyjazdowego z Arsenalem stracili aż 53 gole, co jest wynikiem bardzo słabym, jeśli Chelsea chce realnie walczyć o awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie.