Kompromitujący incydent z udziałem Polaka. Wszystko trwało niecałe pięć minut

W lipcu z Anglii napłynęły zaskakujące wiadomości. Krystian Bielik podpisał nowy kontrakt z Birmingham City . Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku .

Tym sposobem uczestnik mundialu w Katarze zdecydował się występować w League One , czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym.

- Zawsze powtarzałem, że chcę grać na jak najwyższym poziomie. Ale poznałem obecnego trenera, Chrisa Daviesa. Usiedliśmy w jego biurze i przeprowadziliśmy bardzo dobrą rozmowę na temat przyszłości. Zdałem sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie pracowałem z kimś takim jak on - oznajmił wówczas 26-letni pomocnik.

Krystian Bielik odesłany do szatni przed czasem. Jego ekipa dopadła w tabeli lidera

Bielik otrzymał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska. Po raz pierwszy został napomniany w 81. minucie, po raz drugi - w 86. Jego zespół prowadził już wówczas 3:1 i utrzymał korzystny rezultat do końcowego gwizdka. W tabeli zrównał się punktami z Wrexham i zajmuje pozycję wicelidera.

Bielik debiutował w drużynie narodowej we wrześniu 2019 roku. Do tej pory rozegrał w niej tylko 11 spotkań. Wziął jednak udział we wszystkich meczach kadry w katarskim mundialu. Na murawie przebywał wówczas w sumie przez 216 minut.