Po ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę Zachód podjął zdecydowane kroki i nałożył na Rosję liczne, surowe sankcje. Objęły one również świat sportu, co wywołało w Moskwie prawdziwą wściekłość. Apelowano o rozdzielenie od polityki i niemieszanie w sprawę sportowców. Podkreślano, że ci nie mają z wojną nic wspólnego.

Rzecz w tym, że pominięto istotne fakty. Władimir Putin od lat wykorzystuje sport do celów propagandowych. Nawet krótko po wydarzeniach z lutego 2022 roku zaprosił do siebie na Kreml rosyjskich olimpijczyków i razem z nimi ogrzewał się w blasku fleszy. Cios w sport to także cios w dyktatora. Poza tym jest spore grono sportowców jawnie popierających jego politykę. Wśród tej grupy jest m.in. Weronika Stiepanowa , która publicznie przyznała się do poglądów.

Zawieszenie za wspieranie prezydenta kraju? Tak, jestem z tego dumna ~ - mówiła bez cienia zażenowania, odnosząc się do zawieszenia biegaczy narciarskich przez MKOl.

Po stronie Putina stoi też najwyraźniej FK Rostów. To właśnie Rostów nad Donem zajęli najemnicy Grupy Wagnera z Jewgienijem Prigożynem na czele w drodze do Moskwy. Zanim go opuścili i zanim bunt został wygaszony , przedstawiciele klubu piłkarskiego zabrali głos.

Bortniczuk w "Gościu Wydarzeń". Hańba, wstyd, żenada? "Wszystkie te słowa pasują" / Polsat News / Polsat News

FK Rostów zareagował na bunt Prigożyna. Apel całkiem otwiera oczy

Przy okazji buntu Prigożyna stadion Rostowa podświetlono barwami flagi Rosji i wyświetlono hasło: "Wierzymy w rosyjski naród i naszego prezydenta". Wcześniej na Telegramie pojawił się dłuższy komunikat z przekazem od prezesa rostowskiego klubu, Artaszesa Arutiuniancia. Apelował o jedność.

"Właśnie w takich momentach trzeba zjednoczyć się wokół naszego Prezydenta i dać potężny odpór wrogom naszej Ojczyzny! Nie możemy sobie pozwolić na poddanie się i starcie ze sobą! Bądźcie rozważni, nie dopuśćcie do rozlewu krwi i zniszczenia na naszej rosyjskiej ziemi" - głosił słowami niczym wyjętymi z podręcznika kremlowskiej propagandy.

Poprosił również o spokój i niepodejmowanie "pochopnych działań".

To nie koniec. Głos zabrał również kapitan zespołu, Danił Glebow. Zwrócił się do kibiców i mieszkańców Rostowa. "Dziś chcę Was prosić o trzeźwość umysłu, spokój i rozwagę. Nie możemy pozwolić na konflikty i schizmy w naszym kraju. Jesteśmy jednym narodem, który tylko razem może przezwyciężyć wszelkie próby" - stwierdził.

To tyle, jeśli idzie o całkowitą niezależność rosyjskiego sportu od polityki i Władimira Putina...

Rosyjski FK Rostów / Mike Kireev/NurPhoto / Getty Images

Jewgienij Prigożyn w Rostowie nad Donem / WAGNER/ANADOLU AGENCY / AFP

Władimir Putin na Kremlu / Contributor / Contributor / Getty Images