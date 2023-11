Kompromitacja w eliminacjach Euro 2024. Gwiazdy chcą oddać kibicom pieniądze

Chociaż reprezentacja Szwecji już wcześniej straciła szansę na to, by awansować na Euro 2024, zawodnicy "Trzech Koron" jechali do Baku w roli faworytów, szczególnie, że na swoim stadionie pokonali Azerbejdżan aż 5:0. Jednak ku wielkiemu rozczarowani grupki kibiców, którzy zdecydowali się na tę daleką podróż, by wspierać swoich zawodników. Szwedzi skompromitowali się i ulegli gospodarzom 0:3. Piłkarze poczuli wstyd i chcą oddać fanom pieniądze.