Bandycki faul na Radosławie Majeckim. Jego klub krytykuje VAR za brak ochrony zdrowia piłkarza

Kilkanaście minut później Majecki zmuszony był do dalekiego wyjścia poza pole karne, żeby dopaść do bezpańskiej piłki przed Djeidim Gassamą. Napastnik rywali z całym impetem zaatakował wyprostowaną nogą futbolówkę, jednak zamiast niej, trafił prosto w mostek polskiego bramkarza. To spowodowało dłuższą przerwę w grze, bo Majeckim zajmowali się klubowi lekarze. Ostatecznie 23-latek zdołał dotrwać do przerwy, a po zmianie stron już się na boisku nie pojawił.