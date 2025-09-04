Kompromitacja Rosjan ze słabeuszem. Szydzą już nawet kibice
W czasie, w którym reprezentacja Polski szykowała się do meczu z Holandią, swój mecz rozgrywała kadra Rosji. I to pomimo zawieszenia nałożonego przez FIFA i UEFA. Rosjanie postanowili rozegrać mecz z kadrą Jordanii, która zgodziła się na takie wydarzenie. W meczu z niżej notowanym rywalem padł zaskakujący wynik.
Reprezentacja Rosji rozegrała dziś mecz towarzyski z kadrą Jordanii. Odbył się on w obliczu zawieszenia, które zostało nałożone na rosyjską kadrę zarówno przez FIFA, jak i UEFA. Ma to, rzecz jasna, związek z trwającą wojną Rosji z Ukrainą. Pamiętamy, że w 2022 roku, krótko po eskalacji konfliktu Polska miała zagrać mecz barażowy o mistrzostwa świata w Katarze właśnie z Rosjanami. Wtedy jednak, po licznych protestach ze strony polskich kibiców oraz PZPN udało się wywalczyć walkowera, po zdyskwalifikowaniu rywali.
Od tamtej pory rosyjska kadra nie wystąpiła ani w eliminacjach do EURO 2024, ani do MŚ 2026, ani w rozgrywkach Ligi Narodów. Reprezentacja Rosji po prostu, jakby, wyparowała z piłkarskiego świata. Swoje mecze może rozgrywać tylko i wyłącznie towarzysko, w wąskim gronie przeciwników.
Kolejny rywal reprezentacji Rosji w obliczu zawieszenia ze strony FIFA i UEFA
Kadra narodowa Rosji rozgrywa mecze towarzyskie, obierając sobie za przeciwników kraje jej przychylne lub neutralne wobec niej. Sborna, od momentu zawieszenia stoczyła pojedynki m.in. z Kirgistanem, Tadżykistanem, reprezentacją Egiptu do lat 23, Białorusią, Serbią, Brunei czy Zambią.
Na 21 ostatnich sparingów, Rosjanie wygrali 12 meczów, zremisowali 8 i jeden przegrali. Co ciekawe, porażka przytrafiła się z kadrą Egiptu do lat 23. Sborna potrafi jednak strzelać, co pokazała w meczu z Brunei, która wygrała aż 11:0. Za to wcześniej z reprezentacją Kuby Rosja wygrała 8:0.
Rosja zagrała z Jordanią. Szydzą nawet kibice Sbornej
4 września reprezentacja Rosji zagrała towarzysko z Jordanią. Obie ekipy wyszły w następujących składach. Wszyscy zawodnicy kadry Sbornej grają w rodzimej lidze. Spotkanie rozegrano na Lukoil Arenie w Moskwie.
To był mecz 35. drużyny w rankingu FIFA z 64. ekipą zestawienia. Mimo takiej różnicy miejsc, w samym spotkaniu nie padła żadna bramka. Zamiast nich, Rosjanie wychwycili łącznie trzy żółte kartki i to cały dorobek tego starcia.
Co zaskakujące, więcej strzałów na bramkę mieli gracze Jordanii (6 do 3 Rosjan). Posiadanie piłki było jednak po stronie graczy Sbornej (65% do 35%).
Litości dla swoich reprezentantów nie mieli kibice. W serwisie sports.ru czytamy słowa niezadowolenia.
- Rozumiem, że Batrakov i Kislyak zasłużył na grę tam, ale nie ta hołota, którą wypuszcza, co za nonsens wypuszczać tych, którzy ewidentnie nie błyszczą w podstawowym składzie, kiedy są młodzi zawodnicy, którzy pokazują klasę, pozwól im grać - grzmi jeden z internautów.
Gromy posypały się również na trenera Rosjan, Valeriyego Karpina.
- Zamiast trenera jest nadęty, zarozumiały indyk, który na dodatek ma język jak miotła czarownicy.
- Talent zawodników reprezentacji rozbił się o mur bezradności trenera. Zero z reprezentacją, której skład można porównać do składu Dynama Machaczkała (11. zespół ligi rosyjskiej) - pisze kolejny internauta.