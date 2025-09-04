Kompromitacja Rosjan ze słabeuszem. Szydzą już nawet kibice

Reprezentacja Rosji rozegrała dziś mecz towarzyski z kadrą Jordanii. Odbył się on w obliczu zawieszenia, które zostało nałożone na rosyjską kadrę zarówno przez FIFA, jak i UEFA. Ma to, rzecz jasna, związek z trwającą wojną Rosji z Ukrainą. Pamiętamy, że w 2022 roku, krótko po eskalacji konfliktu Polska miała zagrać mecz barażowy o mistrzostwa świata w Katarze właśnie z Rosjanami. Wtedy jednak, po licznych protestach ze strony polskich kibiców oraz PZPN udało się wywalczyć walkowera, po zdyskwalifikowaniu rywali.

Od tamtej pory rosyjska kadra nie wystąpiła ani w eliminacjach do EURO 2024, ani do MŚ 2026, ani w rozgrywkach Ligi Narodów. Reprezentacja Rosji po prostu, jakby, wyparowała z piłkarskiego świata. Swoje mecze może rozgrywać tylko i wyłącznie towarzysko, w wąskim gronie przeciwników.

Kolejny rywal reprezentacji Rosji w obliczu zawieszenia ze strony FIFA i UEFA

Kadra narodowa Rosji rozgrywa mecze towarzyskie, obierając sobie za przeciwników kraje jej przychylne lub neutralne wobec niej. Sborna, od momentu zawieszenia stoczyła pojedynki m.in. z Kirgistanem, Tadżykistanem, reprezentacją Egiptu do lat 23, Białorusią, Serbią, Brunei czy Zambią.

Na 21 ostatnich sparingów, Rosjanie wygrali 12 meczów, zremisowali 8 i jeden przegrali. Co ciekawe, porażka przytrafiła się z kadrą Egiptu do lat 23. Sborna potrafi jednak strzelać, co pokazała w meczu z Brunei, która wygrała aż 11:0. Za to wcześniej z reprezentacją Kuby Rosja wygrała 8:0.

Rosja zagrała z Jordanią. Szydzą nawet kibice Sbornej

4 września reprezentacja Rosji zagrała towarzysko z Jordanią. Obie ekipy wyszły w następujących składach. Wszyscy zawodnicy kadry Sbornej grają w rodzimej lidze. Spotkanie rozegrano na Lukoil Arenie w Moskwie.

To był mecz 35. drużyny w rankingu FIFA z 64. ekipą zestawienia. Mimo takiej różnicy miejsc, w samym spotkaniu nie padła żadna bramka. Zamiast nich, Rosjanie wychwycili łącznie trzy żółte kartki i to cały dorobek tego starcia.

Co zaskakujące, więcej strzałów na bramkę mieli gracze Jordanii (6 do 3 Rosjan). Posiadanie piłki było jednak po stronie graczy Sbornej (65% do 35%).

Statystyki meczu Rosja 0 - 0 Jordania Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 12 15 Strzały celne 3 6 Strzały niecelne 9 9 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 0 0

Litości dla swoich reprezentantów nie mieli kibice. W serwisie sports.ru czytamy słowa niezadowolenia.

- Rozumiem, że Batrakov i Kislyak zasłużył na grę tam, ale nie ta hołota, którą wypuszcza, co za nonsens wypuszczać tych, którzy ewidentnie nie błyszczą w podstawowym składzie, kiedy są młodzi zawodnicy, którzy pokazują klasę, pozwól im grać - grzmi jeden z internautów.

Gromy posypały się również na trenera Rosjan, Valeriyego Karpina.

- Zamiast trenera jest nadęty, zarozumiały indyk, który na dodatek ma język jak miotła czarownicy.

- Talent zawodników reprezentacji rozbił się o mur bezradności trenera. Zero z reprezentacją, której skład można porównać do składu Dynama Machaczkała (11. zespół ligi rosyjskiej) - pisze kolejny internauta.

Jordania w meczu z Rosją Alexander Mysyakin East News

Rosja - Jordania Alexander Mysyakin East News

Rosja - Jordania Alexander Mysyakin East News