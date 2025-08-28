Kompromitacja Manchesteru United. I to w starciu z czwartoligowcem

Manchester United rozpoczął swoje zmagania w EFL Cup, a więc Pucharze Ligi Angielskiej. W 1/32 finału tych rozgrywek Czerwone Diabły podejmowały czwartoligowe Grimsby Town FC. Od razu każdy wskazywał na faworyta tego starcia.

Podopieczni Rubena Amorima nie najlepiej rozpoczęli nowy sezon Premier League. Po dwóch meczach mają na koncie zaledwie punkt po tym, jak w pierwszej kolejce przegrali z Arsenalem, a w drugiej zremisowali z Fulham. Teraz była okazja, by nieco odetchnąć od rywalizacji na najwyższym poziomie i zmierzyć się z czwartoligowym Grimsby w Pucharze Ligi Angielskiej.

Z kolei wspomniany już rywal Czerwonych Diabłów zajmuje aktualnie czwartą pozycję w League Two. Klub ma 11 punktów po pięciu spotkaniach. Teraz przyszło im się mierzyć z drużyną z angielskiej ekstraklasy. Zanim jednak do tego doszło, musieli pokonać swojego ligowego przeciwnika, Shrewsbury, w 1/64 finału EFL Cup.

Była 89. minuta. Manchester United do ostatnich chwil walczył o być albo nie być z czwartoligowcem

Rzecz jasna, przed startem spotkania Grimsby z Manchesterem United mało kto stawiał, że to czwartoligowa drużyna może wygrać. Kursy u bukmacherów na to, że awansuje Grimsby, były bardzo kuszące, aczkolwiek ryzykowne. Minęło jednak pół godziny meczu, po których kibice na całym świecie musieli przecierać oczy ze zdumienia.

Ruben Amorim nie postawił na byle jakich zawodników w wyjściowym składzie Manchesteru United. Owszem, pojawiło się kilku młodych zawodników, jak obrońcy Tyler Fredricson i Ayden Heaven. Obok nich biegali jednak sprawdzeni piłkarze, na czele z Diogo Dalotem, Matheusem Cunhą czy Benjaminem Sesko. Mimo to, Czerwone Diabły znalazły się w tarapatach.

Po pół godzinie rywalizacji Grimsby prowadziło z Manchesterem United 2:0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego meczu. W odpowiedzi na niekorzystny rezultat Amorim wprowadził na boisko Bryana Mbeumo, Bruno Fernandesa i Matthijsa de Ligta. Później na murawie zameldowali się jeszcze Mason Mount i Joshua Zirkzee. Portugalski szkoleniowiec musiał postawić wszystko na jedną kartę, bowiem bramek wciąż nie było.

W końcu nadeszła 75. minuta i pierwszy gol dla Manchesteru United. Jego autorem został Mbeumo. Jednak wynik cały czas był niekorzystny dla Czerwonych Diabłów. Aż nadeszła 89. minuta i rzut rożny. Tam, w polu karnym najlepiej odnalazł się Harry Maguire, który wyrównał wynik meczu. Trafieniem doprowadził do konkursu rzutów karnych, które również opiewały w emocje.

13 serii rzutów karnych. United odpada z EFL Cup

Mówi się, że rzuty karne to loteria. A zatem, skoro doszło do tego konkursu w meczu Grimsby z Manchesterem United, trudno było wskazać jednoznacznego zwycięzcę. Strzelanie rozpoczęli czwartoligowcy.

Pierwsze dwie serie zostały wykorzystane przez zawodników obu klubów. Pierwsza pomyłka przyszła w trzeciej, w której piłkarz Grimsby nie trafił do siatki. Kiedy wydawało się, że Manchester United ma już awans w garści, do decydującej jedenastki podszedł Matheus Cunha. Brazylijczyk jednak nie wykorzystał okazji na zakończenie spotkania, przez co konkurs rzutów karnych trwał dalej.

I tutaj kibice musieli czekać aż do 13. serii. Bowiem, po drodze strzelali już nawet bramkarze. Jednak gdy do wykonania stałego fragmentu podszedł Bryan Mbeumo, wszystko stało się jasne. Kameruńczyk nie trafił do siatki, przez co to Grimsby awansowało do 1/16 EFL Cup. Tam zagra z drugoligowym Sheffield Wednesday. Odpadnięcie Manchesteru United stało się faktem.

