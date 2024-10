Kompromitacja była o krok. Widzew lepszy od trzecioligowca dopiero w rzutach karnych

Teraz znów widzewiacy mierzyli się trzecioligowcem. Dwa lata temu Lechia dotarła nawet do ćwierćfinału, a po drodze pokonała m. in. Jagiellonię Białystok i Radomiaka. I przeciwko Widzewowi też od początku wysoko zaatakowali. Jednak pierwsza groźna okazja to akcja Kamila Cybulskiego, który zbiegł do środka i kopnął obok bramki. Za chwilę niecelnie głową uderzył Said Hamulić.