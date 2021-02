Sebastien Haller to nowy nabytek Ajaksu Amsterdam. Nie można powiedzieć o nim, że jest jednym z wielu, który dołączył do ekipy ze stolicy Holandii, ponieważ mowa o najdroższym transferze w historii tego utytułowanego klubu. Ale nawet taki klub jak Ajax nie ustrzegł się poważnej wpadki.

Haller trafił do Amsterdamu z West Ham United za 22,5 miliona euro, co czyni go najdroższym transferem w historii klubu. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej znakomicie wkomponował się w nowej drużynie, ponieważ w sześciu meczach strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.

Ajax, oprócz zmagań na krajowym podwórku, niedługo rozpoczyna batalię w Lidze Europy. Rywalem holenderskiego klubu 18 lutego będzie francuskie Lille. W tym meczu nie wystąpi Haller, ponieważ... omyłkowo nie został zgłoszony do rozgrywek. To poważna wpadka klubu, która powoduje, że jego czołowy zawodnik nie będzie mógł pomóc kolegom na europejskiej scenie.

Nie wiadomo kto odpowiada za ten błąd i jakie będą tego konsekwencje, poza tym, że Haller nie wystąpi w tym sezonie w Lidze Europy. Klub jest obecnie na etapie wyjaśnień i toczy rozmowy z holenderską federacją oraz UEFA.

