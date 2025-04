Kompletny dramat Realu Madryt. Wszystko się posypało. Koniec sezonu kolejnej gwiazdy

Podczas meczu na Santiago Bernabeu bardzo mocno rozjechały się nogi Davidowi Alabie. Austriak również zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, ale dodatkowo naruszył inne struktury, co sprawiało, że rehabilitacja będzie dłuższa o kilka miesięcy. Alaba wrócił do gry dopiero w 2025 roku, a więc po ponad 12 miesiącach. W trakcie gdy defensor przechodził proces rehabilitacji, włoski szkoleniowiec znów mógł się złapać za głowę. Więzadła krzyżowe zerwał bowiem Daniel Carvajal, a kilka tygodni po nim to samo spotkało ponownie Edera Miliato.