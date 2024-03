Kompletny absurd w najwyższej lidze. Kopniak w kolegę i teatr na boisku

Dla przeciętnego fana piłki nożnej z Europy liga uzbecka to naprawdę mocna futbolowa egzotyka, natomiast w drugiej kolejce rozgrywek Uzbekistan Super League (Oʻzbekiston Superligasi) wydarzyło się coś, na co naprawdę można było zwrócić uwagę w dowolnym zakątku świata - niestety nie w pozytywnym kontekście. Dość powiedzieć, że zaczęło się od czerwonej kartki i była to najnormalniejsza sprawa tutaj - potem zaczął się przedziwny teatr...