Kompletne zaskoczenie. Wielki bunt w kadrze i ... awans do finału mundialu

To jedno z najważniejszych wydarzeń w całej historii kobiecego futbolu. Hiszpania, która ten turniej rozpoczęła od problemów w fazie grupowej i 0:4 z Japonią, jest już w finale mundialu. Po dramatycznym meczu pokonała Szwecję, chociaż ta wyrównała w ostatniej minucie meczu. Nawet to nie wystarczyło. Hiszpanki mogą dokonać tego, co nie udaje się Hiszpanom od 2010 roku. I to po wielkim konflikcie w reprezentacji.