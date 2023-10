Kompletne zaskoczenie. UEFA wcale nie zrezygnowała z dopuszczenia Rosji

Koncepcja d opuszczenia rosyjskich reprezentacji U-17 spotkała się z potężną krytyką . Uznano, że to wyłom w embargu sportowym nałożonym na Rosję. UEFA argumentowała, że chodzi o młodych piłkarzy i piłkarski, jeszcze nieletnich, którzy nie powinni ponosić odpowiedzialności za grzechy dorosłych. Nie spotkało się to jednak ze zrozumieniem.

Polska od razu zagroziła bojkotem, podobnie postąpiły także inne reprezentacje. UEFA wycofała się z pomysłu dopuszczenia rosyjskich reprezentacji do rywalizacji i wydawało się, że sprawa jest załatwiona. Co więcej, wydawało się, że stało się tak po zmasowanej krytyce i wpływie opinii publicznej oraz gróźb bojkotu . Nic z tych rzeczy.

TASS ujawnia, że nadal trwają rozmowy w sprawie przywrócenia do gry rosyjskich reprezentacji. "Wydano polecenie opracowania szczegółów technicznych całej sytuacji i obecnie poszukuje się rozwiązania" - takiego dokładnie określenia użyła rosyjska agencja prasowa. A opiera się na słowach "wysokiego urzędnika RFU", czyli rosyjskiej federacji piłkarskiej.

UEFA nadal chce dopuścić Rosję do gry

A zatem to kwestia techniczna i logistyczna, a nie merytoryczna. I po znalezieniu rozwiązań, wróci. - Zarząd UEFA nakazał nadać temu projektowi priorytet i kwestia ta jest obecnie rozpatrywana przez administrację - powiedział dziennikarzom sekretarz generalny RFU Maksym Mitrofanow. I dodał, że nie wie, dlaczego media światowe rozpowszechniły informację o tym, że sprawa upadła, skoro nie upadła.

Mitrofanow jednocześnie dodał, że nie upadł również pomysł, by Rosja jednak znalazła się w azjatyckiej federacji AFC. - Rozmawiamy o tym codziennie. Naszym priorytetem jest UEFA, jako że to najsilniejsza organizacja piłkarska na wszystkich kontynentach - rzekł. jeśli jednak dyskwalifikacja rosyjskich klubów i reprezentacji będzie podtrzymywana, Rosja ma przenieść się do Azji. - Naszym celem statutowym jest dbać o rozwój rosyjskiej piłki i musimy wybrać rozwiązania, które pozwolą cel zrealizować.