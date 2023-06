Saudyjski klub Abha FC pochwalił się zatrudnieniem nowego szkoleniowca. To doskonale znany polskim kibicom Czesław Michniewicz, który kilka miesięcy temu prowadził kadrę "Biało-Czerwonych". Głośno jest o sposobie prezentacji trenera, doszło bowiem do... serii pomyłek. Nie dość, że błędnie zapisano imię i nazwisko Polaka, to jeszcze graficznie go odchudzono. Internauci nie mają litości. "Co wy zrobiliście z jego twarzą?", "Ile on waży? Dajcie mu jeść", "Ale nam zmarniał" - żartują.