Kolejny wybryk trenera Legii. Wyrzucił z boiska cały zespół

Feio wyprosił Pogoń z boiska. Trener opowiada, jak było

- W piątek trenowaliśmy w ośrodku treningowym Legii, bo jest umowa między naszym klubem w gminą, która nam na to pozwala. Szkoda jednak, że jest wrzesień, a udało się to dopiero drugi raz - mówił Sasal. - Była taka fajna sytuacja, że w połowie naszego treningu, przyszedł kierownik i powiedział, że trener Legii Goncalo Feio nie życzy sobie, żebyśmy trenowali na sąsiadującym boisku.

Trener grodziszczan nie mógł się pogodzić z takim zachowaniem. - Myślę, że jakby była odwrotna sytuacja i to Sasal by zadzwonił.... No, ale nie, bo Sasal by nie zadzwonił. To jednak nieprawdopodobne, że na coś takiego pozwala się komuś w naszym kraju - dodał szkoleniowiec.