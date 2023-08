Kolejny transferowy hit Wieczystej Kraków. Ma jej pomóc w kłopotach

Sasza Żivec piłkarzem Wieczystej Kraków

Sasza Żivec w Ekstraklasie rozegrał 178 spotkań, w których zdobył 28 bramek. Do polskiej ligi trafił w 2015 roku, gdy przeniósł się z NK Domżale do Piasta Gliwice. Na Śląsku spędził blisko pięć lat, po czym zdecydował się na roczną grę w Omonii Nikozja. Z Cypru znów wrócił do Polski, ale już do Zagłębia Lubin. Tam zaliczył cztery sezony, a w ostatnim zagrał 14 spotkań i zdobył dwa gole.