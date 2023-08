Kolejny sukces Macieja Skorży. Powalczy o obronę trofeum

Maciej Skorża w 2021 roku dostał wręcz niespodziewaną szansę na odbudowę swojej kariery trenerskiej. Do Skorży zgłosił się Lech Poznań , który poszukiwał nowego szkoleniowca dla swojej drużyny. Doświadczony trener podjął się tego wyzwania i była to z pewnością jedna z najlepszych decyzji, jakie podjął w swojej karierze szkoleniowca. Z Lechem zrobił wyniki wręcz ponad stan .

Skorża Lecha prowadził do kwietnia 2021 roku do czerwca 2022 roku, gdy niespodziewanie z przyczyn osobistych zrezygnował z pracy. Urodzony w Radomiu trener na ławce swojego zespołu zasiadał w tym czasie podczas 46 spotkań. Średnio zdobywał 2,09 punktu na mecz . Drużyna pod jego wodzą sięgnęła po mistrzostwo Polski w sezonie 2021/2022, a potem Skorża z klubu odszedł na własne życzenie.

Skorża będzie mógł bronić trofeum

Na nową pracę nie musiał czekać zbyt długo. W lutym 2023 roku niespodziewanie został ogłoszony szkoleniowcem japońskiego Urawa Red Diamonds . Z zespołem z Kraju Kwitnącej Wiśni podpisał umowę do stycznia 2024 roku . Już na starcie swojej przygody z nowym otoczeniem Skroża odniósł potężny sukces . Polak poprowadził swój zespół do zdobycia Azjatyckiej Ligi Mistrzów .

W finałowym dwumeczu drużyna dowodzona przez trenera z Radomia pokonało saudyjskie Al-Hilal , które wówczas nie miało jeszcze w swoim składzie tylu gwiazd. Dla Urawy był to pierwszy tytuł mistrzów Azji od pięciu lat . Znając ambicje polskiego trenera można śmiało stwierdzić, że będzie chciał powtórzyć ten sukces także w tym sezonie. Pewne jest, że Urawa powalczy o grę w fazie pucharowej .

W eliminacjach do Azjatyckiej Ligi Mistrzów zespół Skorży pokonał bowiem 3:0 Lee Man i zagwarantował sobie grę w grupie. Losowanie tej fazy rozgrywek już w czwartek 24 sierpnia. Urawa wciąż walczy także o tytuł mistrzów Japonii, choć łatwo na pewno o to nie będzie. Po 24 meczach mistrzowie Azji zajmują czwarte miejsce ze stratą dziewięciu oczek do liderującej Yokohamy.