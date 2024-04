Kolejny skandal po meczu Realu Madryt. Klub reaguje, oficjalny komunikat

W Hiszpanii w ostatnich miesiącach głównym problemem na stadionach wciąż pozostaje rasizm. Ten temat niestety nie przestaje być wielkim kłopotem, który spotyka piłkarzy na poszczególnych stadionach. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od seryjnych ataków na Viniciusa Juniora. Brazylijczyk notorycznie był obrażany przez kibiców na wyjazdach i działo się to prawie w każdym takim spotkaniu. Regularnie w tej kwestii wnoszone były skargi do La Liga , te jednak na nic się zdawały.

Dopiero gdy wybuchł skandal na skalę światową, w który zaangażowali się nawet politycy, zaczęły się poważne ruchy w tej kwestii. Mowa o tym, co wydarzyło się w maju 2023 roku na stadionie Valencii, gdy znaczna część fanów krzyczała z trybun "małpa, małpa" właśnie w stronę wspomnianego gwiazdora Realu. Działania w tej kwestii toczą się przed odpowiednimi organami, które mają wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy faktycznie obrażali skrzydłowego wicemistrzów Hiszpanii.

Kolejny raz, znów skandal rasistowski w Hiszpanii. Oficjalny komunikat

Po tym bolesnym incydencie tak chóralnego i gromkiego obrażania już nie doświadczyliśmy, ale rasistowskie zachowania fanów niestety nie przeszły do historii. Doświadcza ich oczywiście wspomniany Vinicius Junior, ale niedawno także w trzeciej lidze obrażany rasistowsko był jeden z bramkarzy. To dzieje się niestety nieustannie. Z racji tego, że dotyczy jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, miało to zdecydowanie większy zasięg. Ofiarą rasizmu padł w weekend klubowy kolega 23-latka.